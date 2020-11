Wijndal met AZ tegenover topscorer La Liga: 'Aan mij om hem uit te schakelen'

Owen Wijndal staat waarschijnlijk tegenover de topscorer van Spanje - Pro Shots

Ja, AZ heeft deze Europa League-campagne al eens gewonnen bij een hoger ingeschatte tegenstander. En de komende opponent van de Alkmaarders verloor juist van diezelfde ploeg. Toch is Real Sociedad donderdagavond (18.55 uur) de uitgesproken favoriet. Dat zit zo: AZ had het geluk nadrukkelijk aan zijn zijde tegen Napoli (1-0 winst), de hoger ingeschatte ploeg in kwestie. Terwijl Real Sociedad thuis weliswaar onderuitging tegen de Italianen (0-1), maar juist veel pech had. "Ze waren beter", constateert Slot over de Spanjaarden. "Als jij zo dominant bent tegen een ploeg als Napoli, zegt dat wel heel veel over de kwaliteiten die Real Sociedad heeft. Ondanks dat Napoli met 1-0 won, hadden de Italianen het heel erg moeilijk. In Napels was het tegenovergestelde het geval, daar hadden wij heel veel moeite met de kwaliteiten en kracht van Napoli, maar we wonnen wel."

Slot: 'Sterkste punt Real Sociedad is dat ze geen zwakke punten hebben' - NOS

Slot geeft hoog op van Real Sociedad, dat het seizoen uitstekend is begonnen. De ploeg uit San Sebastián gaat aan kop in de Spaanse competitie, terwijl het echt hoge niveau van vorig seizoen nog niet of zelden gehaald werd. AZ daarentegen kende een moeilijke seizoensstart met vijf gelijke spelen in evenzoveel duels en kampte daarnaast ook nog met een corona-uitbraak. Ondanks die problemen was er dus wel de winst op Napoli en ook het tweede duel in de Europa League werd gewonnen, met 4-1 bij HNK Rijeka. David Silva en Oyarzabal De selectie van 'La Real', noem ze geen Sociedad, herbergt een aantal grote of bekende namen. Wat te denken van David Silva, die deze zomer terugkeerde in Spanje na een succesrijk decennium bij Manchester City. Of Mikel Oyarzabal, begeerd door Europese topclubs, Spaans international en topscorer van La Liga. En natuurlijk Alexander Isak, die in de tweede helft van het seizoen 2018/2019 indruk maakte in het shirt van Willem II, met 13 goals en 7 assists in 16 eredivisie-wedstrijden. Slot: "Ze hebben eigenlijk geen zwakke punten." Wijndal is 'benieuwd' Ook Owen Wijndal verwacht een zware pot. De linksback is vermaard om zijn vele rushes naar voren, maar zal zich waarschijnlijk vooral op verdedigen moeten richten tegen Real Sociedad en Oyarzabal in het bijzonder.

Wijndal: 'Ook genieten als je met het team hartstikke goed verdedigt' - NOS

"Na het kijken van de beelden weet ik nog meer over 'm, maar wat ik nu al weet is dat hij Spaans international is en topscorer van La Liga. Dus dat wordt een grote uitdaging", aldus Wijndal, die er ogenschijnlijk zin in heeft. "Het is aan mij om hem uit te schakelen. Ik ben benieuwd." Wijndal: "Als je kijkt naar het feit dat ze bovenaan staan in Spanje en naar de spelers die ze hebben, is het een hartstikke goed elftal. Natuurlijk heb je het liefst altijd de bal, zodat je kan aanvallen. Maar soms is de wedstrijd daar niet naar en als je met het team hartstikke goed verdedigt, kan je daar alsnog van genieten."