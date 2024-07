Kanovaarster Wegman loopt olympische finale kajakslalom op 0,13 seconde mis

De 35-jarige Wegman deed drie jaar geleden voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. In Tokio werd ze zevende, in Parijs hoopte ze op meer.

Er zijn meerdere disciplines in het kanovaren, waaronder de slalom in de kajak of de kano. Het grootste verschil zit in de peddels. Kanoërs hebben een enkelbladige peddel, kajakkers een dubbelbladige peddel.