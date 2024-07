Nachtmerriescenario wordt werkelijkheid voor Pieterse: 'Wist dat dit risico er was'

Pieterse wist dat lekrijden een groot risico was op dit parcours, met onder meer een rockgarden en verder ook veel losse steentjes. "Ik reed met een extra soort kussen in mijn achterband en daardoor kon ik na de lekke band nog doorrijden."

De Amersfoortse had veertig seconden voorsprong op de nummer drie in de wedstrijd toen ze lekreed. "Ik hoopte dat dat genoeg was om met wat voorsprong de materiaalpost in te duiken, zodat ik na de wielwissel aan kon sluiten bij de rest."

Pieterse 'Qua waardes had ik zilver moeten halen'

Dat was alleen niet het geval. "En toen moest ik terugkeren. Als de wedstrijd één ronde langer was geweest, had ik denk ik nog tweede kunnen worden. Qua waardes had ik vandaag gewoon zilver moeten halen."

Pieterse bleef er in de slotfase wel in geloven. "Ik kwam steeds dichterbij en je weet dat zij (Haley Batten, tweede, en Jenny Rissveds, derde, red.) ook lek kunnen rijden of vallen. Daar hoop je dan stiekem op, maar ja, dat is niet gebeurd."

"Ik reed verder een prima wedstrijd. Pauline Ferrand-Prévot was wel echt een stukje beter dan ik. Daar kon ik mee leven, dus ik bleef strijden voor plek twee, maar ja."

Na de wedstrijd heeft de KNWU vragen gesteld aan de wedstrijdleiding, omdat Batten geen bidon aannam waar dat wel moest. De Amerikaanse verloor haar medaille niet, maar krijgt wel een boete.

Na afloop kreeg Pieterse een steunbetuiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.