Journalisten duiken massaal op verhaal Van de Velde: 'Jullie komen allemaal voor hetzelfde'

En als de wedstrijd vordert en Van de Velde met Immers goed beachvolleybal laat zien, verstomt het gejoel en pakken de groepjes supporters die in het oranje gehuld zijn hun kans het Nederlandse koppel aan te moedigen.

Na enkele punten heerst er weer een normale sfeer en wordt er door het publiek gewoon genoten van een spannende wedstrijd. Ook als Van de Velde een fraai punt scoort, wordt daar keihard voor gejuicht.

Wegen scheiden weer na de wedstrijd

Als de wedstrijd, die ze met 2-1 verliezen, klaar is, wordt toch weer zichtbaar dat Van de Velde in een gekke positie zit deze Spelen. Omdat hij niet met de pers praat, pakt hij zijn rugzak, slippers en accreditatie, geeft hij Immers een high five en loopt hij in zijn eentje het stadion uit.

Immers blijft nog even zitten. Hij moet wel door de mixed zone om vragen van journalisten te beantwoorden. En die mixed zone staat bomvol, en niet met journalisten die iets willen weten over de wedstrijd.

"Het is niet leuk natuurlijk, dat dit gebeurt", vertelt Immers. "We hadden het kunnen verwachten, maar ik had het eigenlijk niet zien aankomen."

En, zo zegt Immers met een lach, het heeft ook voordelen dat Van de Velde niet bij hem in het olympisch dorp slaapt. "Ik heb een eigen kamer nu, dus dat is best wel chill eigenlijk."

In 2018 sprak Steven van de Velde vlak voor het EK over "de grootste fout" van zijn leven.