Olymisch enkelspelavontuur Haase zit er na een wedstrijd op, Ofner te sterk

Robin Haase is in het enkelspel de eerste ronde van het olympisch tennistoernooi uitgeschakeld. De Oostenrijker Sebastian Ofner was op de banen van Roland Garros in twee sets (5-7, 2-6) te sterk.

Op basis van de wereldranglijst is de verliespartij geen schande. De Nederlander staat op plek 1196 (omdat hij tegenwoordig alleen dubbelt) en de Oostenrijker is de mondiale nummer 56.

Het verschil op de wereldranglijst was in de eerste set amper zichtbaar. Haase benutte echter maar een van zijn zes breekkansen en gaf in de slotgame een 40-0 voorsprong weg. Het krachtsverschil was in de tweede set een stuk groter.

De 37-jarige Haase had zich aanvankelijk alleen geplaatst voor het dubbelspel (samen met Jean-Julien Rojer), maar werd na een handvol afzeggingen alsnog toegelaten tot het enkelspel. Zijn laatste overwinning op de ATP-tour dateerde van januari 2023.