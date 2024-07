Griekspoor treft Alcaraz na eenvoudige zege op Griek, Rus ook door

Tallon Griekspoor en Arantxa Rus hebben heeft zich in het enkelspel overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van het olympisch tennistoernooi.

Rus won met 6-4, 6-1 van de Australische Olivia Gadecki. Griekspoor versloeg de Griek Petros Tsitsipas (6-2, 6-3) en komt in de volgende ronde Carlos Alcaraz tegen

Alcaraz is een van de topfavorieten voor de olympische titel in Parijs. In juni zegevierde de Spaanse nummer drie van de wereld op Roland Garros, ook op het gravel in Parijs. Eerder deze maand schreef hij ook Wimbledon op zijn naam.

Rafael Nadal, die gisteren samen met Alcaraz een dubbelpartij won, was ook succesvol in de eerste ronde bij het enkelspel, al kostte het wel wat moeite. De Spanjaard stond tegen Márton Fucsovics ruim tweeënhalf uur op de baan en won in drie sets, 6-1, 4-6, 6-4. Rivaal Novak Djokovic is zijn volgende horde.

Haase uitgeschakeld

Robin Haase haalde de volgende ronde in het enkelspel niet. De Oostenrijker Sebastian Ofner was in twee sets (5-7, 2-6) te sterk.