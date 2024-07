Romeinse 'snelweg' en Nelson Mandela-locaties nieuw werelderfgoed

Een iconische Romeinse weg, verschillende plekken ter nagedachtenis aan het apartheidsregime van Zuid-Afrika en sculpturen en een begraafplaats van koningen in India. Deze en andere belangwekkende locaties zijn toegelaten tot de Unesco Werelderfgoedlijst.

De oude Romeinse Via Appia in Italië kreeg gisteren een plek op de lijst. De weg van Rome naar het zuiden van Italië, tot de zuidoostelijke kuststad Brindisi, wordt wel de 'Koningin der Wegen' genoemd. Het is de oudste en belangrijkste van de grote wegen die de Romeinen vanaf 312 voor Christus hebben gebouwd.

De constructie van de Via Appia was zijn tijd vooruit. Het werd al snel de belangrijkste weg die Rome met het zuidelijk deel van het Italiaanse schiereiland verbond. "Het was oorspronkelijk bedoeld als een strategische weg voor militaire verovering, richting het oosten en Klein-Azië", aldus Unesco.

"De Via Appia zorgde er later voor dat de steden die ermee verbonden waren konden groeien en dat er nieuwe nederzettingen ontstonden, die de landbouwproductie en handel vergemakkelijkten."

De weg was oorspronkelijk 800 kilometer lang, maar van de originele weg is niet veel meer bewaard gebleven. In Rome is de oude Via Appia en omgeving een groot openluchtmuseum en een beschermd archeologisch park. Italië heeft nu 60 locaties op de erfgoedlijst van Unesco staan.