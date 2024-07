Schermen Tulen in eerste partij onderuit bij olympisch debuut

Degenschermer Tristan Tulen is op de Olympische Spelen al in zijn eerste partij uitgeschakeld. De 33-jarige Brabander verloor in Parijs van Federico Vismara. De Italiaan maakte het net voor het verstrijken van de tijd af: 15-11.

Olympisch debutant Tulen begon met goede hoop aan het toernooi. Met het goud van de Europese Spelen van vorig jaar en EK-zilver (2022) op zak keek hij uit naar de krachtmeting met de beste degenschermers van de wereld.

In het prachtige tot schermlocatie omgebouwde Grand Palais was het olympisch avontuur van de linkshandige Nederlander echter van korte duur. Tulen kon in de eerste twee periodes aardig mee met de Italiaanse nummer negen van de wereldranglijst, maar moest daarna duidelijk zijn meerdere in hem erkennen.