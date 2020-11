Politie schiet, vijf mensen gearresteerd in azc Ter Apel

De politie heeft bij een dreigende situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel een man in zijn voet geschoten. Naast de man, zijn nog eens vier mensen aangehouden.

De politie Groningen kreeg een melding over een man die in het azc mensen zou bedreigen met een mes. Eenmaal in het azc werden agenten inderdaad geconfronteerd met een gewapende man die "zich bedreigend" opstelde. Toen de politie hem wilde arresteren, keerde ook een aantal andere aanwezigen zich tegen de agenten, meldt RTV Noord.

"De situatie was dusdanig dat een collega zich genoodzaakt heeft gezien een schot te lossen", twittert de politie. Een van de verdachten is daarbij in zijn voet geraakt. Zoals gebruikelijk als de politie heeft geschoten wordt nader onderzoek ingesteld.