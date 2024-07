Nog altijd geblesseerde De Jong niet mee op trainingskamp FC Barcelona

Frenkie de Jong is voorlopig nog niet terug op het veld bij FC Barcelona. De middenvelder ontbreekt in de selectie van zijn club voor een trainingskamp in de Verenigde Staten.

De Jong is nog niet hersteld van de enkelblessure die hij op 21 april tijdens een duel met Real Madrid heeft opgelopen en die hem het EK kostte.

Naar Zeist

De Jong meldde zich begin juni in Zeist voor het trainingskamp van het Nederlands elftal voor het Europees kampioenschap, maar daar bleek zijn blessure uiteindelijk ernstiger dan verwacht. Na enkele dagen vertrok hij weer uit Zeist.

De 27-jarige middenvelder, die vorig seizoen nog tot 20 competitiewedstrijden kwam, stond drie keer met een enkelblessure aan de kant. Volgens Oranje-bondscoach Ronald Koeman heeft De Jong van zijn Spaanse club onvoldoende de tijd gekregen om te herstellen.