Frans spoor gerepareerd na sabotage, TGV's rijden morgen weer normaal

Door de sabotage werden honderdduizenden reizigers gedupeerd. Hogesnelheidstreinen moesten omrijden of ritten werden geannuleerd. De Eurostar tussen Amsterdam en Parijs, schrapte een kwart van de dienstregeling.

E-mail

Het is nog onduidelijk wie er achter de sabotage zit. De Franse krant Le Parisien meldde gisteren dat de redactie een e-mail had ontvangen van een anoniem adres. In deze mail eist een extreemlinkse groepering de verantwoordelijkheid op van de acties, op de dag van de opening van de Olympische Spelen. "Noemen ze het een feest? Wij zien het als een viering van nationalisme, een gigantische enscenering van de onderwerping van bevolkingen door staten", zo staat in de e-mail.

Wie de mail precies heeft gestuurd is echter onduidelijk. Het bericht komt van een beveiligde domeinnaam die vaker door actiegroepen wordt gebruikt. Volgens Le Parisien doet de Franse justitie onderzoek naar de mail.