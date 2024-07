Veelbesproken beachvolleyballer Van de Velde met Immers onderuit tegen Italianen

"Het was geen goede wedstrijd van ons", zei Immers na afloop. "We stonden voor op setstanden. Uiteindelijk geven we het een beetje weg."

Oranje heeft drie beachvolleybalkoppels op de Spelen die een medaille zouden kunnen halen, al is de concurrentie zwaar. De enige olympische medaille die de Nederlandse beachvolleyballers ooit wonnen was op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen pakten toen brons.

Om 15.00 uur vanmiddag komen Katja Stam en Raïsa Schoon in actie. Van de Velde en Immers spelen in de groepsfase nog wedstrijden op woensdag 31 juli en vrijdag 2 augustus.