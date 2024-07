Weer rimpelloze roeidag Oranje: vrouwen twee-zonder en vier-zonder overtuigen

De vier-zonder bij de mannen was minder succesvol, maar hoeft zich niet te schamen. Mollee, Ritsema, Brouwer en Rienks eindigden in hun heat niet bij de beste twee (vierde) en zijn verwezen tot de herkansing van dinsdag 30 juli om 11.40 uur, om alsnog een plek in de finale te bemachtigen.

Een finaleplaats zou een knappe prestatie zijn, gezien de sterke concurrentie uit onder andere Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië en de Verenigde Staten.

Scheenaard/Veldhuis via herkansing door

Het duo Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis, van wie niet per se wordt verwacht dat zij met een medaille naar huis gaan, slaagde er in de dubbeltwee in om in het olympisch roeitoernooi te blijven. In de herkansingen finishten zij als eerste.

Een plek bij de beste drie van de vier deelnemers in de alles-of-niets-race was genoeg voor een plek in de halve finales van dinsdag.