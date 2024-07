Clevering/Meester overtuigend naar halve finales, ook dubbeltwee alsnog door

Het duo Lisa Scheenaard en Martine Veldhuis, van wie niet per se wordt verwacht dat zij met een medaille naar huis gaan, slaagde er in de dubbeltwee in om in het olympisch roeitoernooi te blijven. In de herkansingen finishten zij als eerste.

Een plek bij de beste drie van de vier deelnemers in de alles-of-niets-race was genoeg voor een plek in de halve finales van dinsdag.

Op de openingsdag van het roeitoernooi lukte het Scheenaard en Veldhuis gisteren niet bij de beste drie te eindigen in hun heat. In de herkansing tegen de lastige landen Noorwegen, Italië en Litouwen kwam het alsnog goed. De vrouwen startten zeer snel, namen vroeg een halve bootlengte voorsprong en zagen die voorsprong langzaam slinken. In 7.08,42 wonnen ze de herkansing.

"Het ging een stuk comfortabeler dan gisteren. Dat was gehaast", zeiden Scheenaard en Veldhuis na afloop.