'Docent duikt onder vanwege bedreiging na tonen spotprent'

De docent van het Rotterdamse Emmauscollege die wordt bedreigd vanwege het tonen van een spotprent in de klas, is ondergedoken. Dat meldt NRC.

Op de school werd maandag, net als op veel andere scholen, de vermoorde Franse docent Samuel Paty herdacht. Paty werd vorige maand onthoofd door een extremistische moslim omdat hij in een van zijn lessen cartoons van de profeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

De herdenking op de Rotterdamse havo- en vwo-school begon rustig, schrijft NRC. Maar er ontstond een discussie tussen de docent, die volgens de krant bekendstaat om zijn filosofische inslag, en een aantal islamitische meisjes die vonden dat hij een cartoon van een prikbord moet verwijderen. In de cartoon van Joep Betrams staat een onthoofde man in een Charlie Hebdo-shirt die zijn tong uitsteek naar de jihadist die hem zojuist heeft onthoofd.

De meisjes vonden dat de docent zich schuldig maakte aan godslastering. Docenten probeerden uit te leggen dat het niet ging om een afbeelding van de profeet Mohammed, maar om een tekening van een jihadist. De cartoon werd vervolgens alsnog weggehaald. Daarna verscheen een foto van de tekening op Instagram. "Als dit niet heel snel weg wordt gehaald, dan gaan we dit anders aanpakken", schreef iemand. Volgens de politie zijn er ook online bedreigingen tegen de leraar geuit.