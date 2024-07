Nieuwe beelden Manchester laten moment zien voor agent man tegen hoofd schopte

Nieuwe beelden lijken te laten zien wat er vooraf ging aan het moment waarop een agent dinsdag een man tegen het hoofd schopte op de luchthaven van Manchester.

In de video proberen agenten een man in bedwang te houden. Vervolgens bemoeit een tweede man zich ermee en breekt er een gevecht uit. Waarom de man werd aangehouden, is niet duidelijk.

Beelden van de schoppende agent leidden tot ophef en protesten. Op de beelden was onder meer te zien hoe een man getaserd werd en daarna, toen hij stil op de grond lag, door de agent werd geschopt. De Britse justitie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek tegen de agent die op non-actief is gesteld.

De politie van Manchester heeft verklaard dat de politieman en andere collega's eerst "gewelddadig waren aangevallen" op een parkeerplaats in Terminal 2 van de luchthaven.

Nieuwe beelden

Op de nieuwe beelden is te zien hoe drie politieagenten een man in het blauw proberen aan te houden. Een tweede man (in het grijs) probeert dat te voorkomen. Deze man worstelt met de agent die later zou schoppen. Ook wordt deze agent meermaals geslagen.

Intussen slaat de eerste man twee andere vrouwelijke agenten tegen de grond. Vervolgens weet de agent te ontsnappen en richt een taser op de man in het grijs, waarna de man in het blauw naar hem toe rent en hem van achteren tegen het hoofd slaat.

Dan lijkt een andere agent haar taser te gebruiken tegen de man in het blauw die samen met de agent op de grond valt. Een oudere vrouw kruipt naar de man in het blauw die op de grond ligt. Nadat hij is opgestaan, richt de agent zijn eigen taser op de man in het blauw en schopt hem vervolgens tegen zijn hoofd. De nieuwe beelden eindigen daar.

Bekijk de beelden hier: