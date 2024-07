Lammers na eerste minuten voor Twente: 'Enthousiast over plannen van de club'

Een dag na het tekenen van zijn contract in Enschede maakte Sam Lammers zaterdag al zijn eerste minuten in het shirt van FC Twente. In een oefenwedstrijd tegen Paderborn deed hij 45 minuten mee. Scoren deed hij nog niet, genieten wel.

"Wel bijzonder, gelijk op de eerste dag. Misschien wel de beste manier om er zo snel mogelijk in te komen. Want de belangrijke wedstrijden komen snel", vertelt Lammers aan de regionale omroep Oost.

De spits legt hij uit waarom hij voor Twente koos, en niet voor andere geïnteresseerde clubs als FC Utrecht en NEC. "De gesprekken met de club. Dat is in principe het allerbelangrijkst. Daaruit krijg je een bepaald gevoel. Met de plannen die zij voor ogen hebben. En daar was ik heel enthousiast over."

Goede stappen zetten

Lammers vindt het fijn om in Nederland te blijven spelen. "Heb het laatste half jaar bij FC Utrecht gevoetbald en dan ben je wel het meest in the picture. Ik denk dat het voor mij ook goed is om in Nederland te spelen. Ik denk dat ik de laatste jaren goede stappen heb gemaakt, maar ook bij Utrecht. Dat wil ik graag doorzetten en bij Twente is dat een goede kans."

"Ik heb zelf nog veel ambities en Twente heeft die ook. De stappen die ze de laatste jaren hebben gemaakt, spreken voor zich. Hopelijk is dat een goede match. Ik denk dat ik goed in deze groep pas en dat ik met mijn kwaliteiten Twente nog verder omhoog kan helpen", aldus een ambitieuze Lammers.