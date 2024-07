Handboogschutsters kwartfinalist na winst op Frankrijk, om 14.15 uur tegen India

De Nederlandse handboogdelegatie heeft zijn eerste succesje geboekt bij de Olympische Spelen in Parijs. Quinty Roeffen, Laura van der Winkel en Gaby Schloesser wonnen in de landenwedstrijd voor vrouwen in de eerste ronde met 6-0 (55-49, 56-51, 54-51) van Europees kampioen Frankrijk.

Later vandaag om 14.15 uur komen ze in de kwartfinales uit tegen India. India plaatste zich als vierde voor de knock-outfase, Frankrijk als vijfde en Nederland als twaalfde.

Tot nu toe verliep het handboogschieten nog niet voortvarend voor Nederland. In de gemengde landenwedstrijd kwamen Schloesser en Steve Wijler gisteren de shoot-off voor de laatste zestien niet door, terwijl ze bij de vorige Spelen nog zilver pakten.