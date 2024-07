Israël bereidt zich voor op 'nieuwe fase' van strijd tegen Hezbollah

Israël bereidt zich voor op "de volgende fase" van de strijd tegen de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Aanleiding daarvoor is de raketaanval op een voetbalveldje in Majdal Shams, waarbij gisteren zeker twaalf spelende kinderen om het leven kwamen en zo'n dertig anderen gewond raakten.

Israël heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op wapenopslagplaatsen en "terroristische infrastructuur" van Hezbollah, zowel in het grensgebied als dieper in Libanon.

Majdal Shams is een stadje op de door Israël bezette Golanhoogten. Er wonen druzen, leden van een Arabisch sprekende religieuze minderheid.

Israël houdt Hezbollah verantwoordelijk voor de aanval. De bevelhebber van de strijdkrachten, generaal Halevi, zegt dat op het voetbalveldje restanten zijn gevonden van een Falaq-raket die in Iran wordt gemaakt en wordt gebruikt door Hezbollah. Hij zei ook te weten van waar de raket in Libanon was afgevuurd.

De Libanese beweging spreekt tegen achter de aanval te zitten. In een verklaring aan de VN stelt Hezbollah dat het voetbalveldje werd getroffen door een Israëlische afweerraket. De VN heeft opgeroepen tot kalmte. "De regio kan zich geen nieuw conflict permitteren", zei een VN-gezant.

'Afschuwelijke slachtpartij'

Vlak voor de dodelijke aanval eiste Hezbollah de verantwoordelijkheid op voor vier andere beschietingen in het grensgebied tussen Libanon en de Golanhoogten. Een van de doelwitten was een Israëlische militaire basis op zo'n drie kilometer van het voetbalveldje in Majdal Shams.

De druzische leider sjeik Mowafaq Tarif zei in een reactie dat met de "afschuwelijke slachtpartij" elke "mogelijke rode lijn is overschreden". Hij zei verder dat geen enkele staat kan accepteren dat zijn burgers en inwoners voortdurend worden aangevallen. "Dit is de werkelijkheid waarin we hier sinds oktober vorig jaar leven." Druzen wonen niet alleen in Israël, maar ook in Libanon, Jordanië en Syrië. Druzische mannen dienen ook in de Israëlische strijdkrachten.