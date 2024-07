Ten Hag verliest met United van Arsenal, maar baalt vooral van blessuregevallen

Erik ten Hag heeft met Manchester United opnieuw verloren in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In Los Angeles ging, onder toeziend oog van zanger Justin Bieber, de ploeg van de Nederlandse trainer met 2-1 onderuit tegen Arsenal in een oefenduel.

Ten Hag zal vooral balen van twee blessures. Spits Rasmus Højlund en de net voor 62 miljoen euro aangetrokken verdediger Leny Yoro vielen geblesseerd uit.

"We moeten even afwachten hoe het met hen gaat", zei Ten Hag na de vriendschappelijke wedstrijd. "Over 24 uur weten we waarschijnlijk meer."