Na Parijs zit het er écht op voor Sanne Wevers: 'Moet er bijna van huilen'

"Lieke (haar tweelingzus en ook turnster, red.) en ik droomden er als kind van om één keer deel te mogen nemen aan de Olympische Spelen. Nu staan we er voor de derde keer. Rio was heel bijzonder, Tokio iets minder." Eén ding is nu al zeker. "Parijs wordt een totaal andere beleving ten opzichte van drie jaar geleden."

In de aanloop naar de Spelen trainde en woonde de tweeling dik een maand in de Franse hoofdstad. Het was een race tegen de klok voor de twee herintreders (Lieke was na Tokio zelfs twee jaar geen turnster meer) om hun olympische oefeningen tijdig af te krijgen.

In die periode stelde Sanne Wevers zich vaak dezelfde vraag. "Wat motiveert mij nog om nog één keer naar de Spelen te willen gaan?" In het antwoord zat de uitdaging voor een nieuw programma opgesloten. "Ik wilde kijken of ik mijn eigen grens nog een keer kon verleggen. Daar heb ik heel hard aan gewerkt."

Reproduceren

De route naar Parijs week af van die naar Rio. "Toch heb ik, met name aan de mentale kant, veel kunnen reproduceren van wat ik destijds heb gedaan. Daar heb ik zeker baat bij gehad. Terugdenken aan die tijd en me voor de geest halen hoe ik me toen voelde, dat bood echt steun."

"Ik ben inmiddels acht jaar ouder en de wereld om me heen is sindsdien totaal veranderd. Maar de manier waarop je naar de Spelen toeleeft, dat je er weer heel veel zin in hebt en kansen voor jezelf ziet, dat is wel hetzelfde."