Verkiezingen in Venezuela beslissen mogelijk over politieke toekomst Maduro

Ook Paula Navas ondervond de gevolgen van de crisis aan den lijve. In 2017 verloor ze haar 22-jarige dochter Aldeny. Ze leed aan suikerziekte, maar er was geen insuline te krijgen in de ziekenhuizen. Haar dochter raakte in coma en overleed.

"Zo erg was ons land afgegleden, het was een ramp", zegt Paula als ze terugblikt op die periode. "Ik besloot om mijn energie in mijn land te steken en te vechten voor een beter Venezuela." Hoewel het nu economisch beter gaat in Venezuela wordt het land nog altijd op autoritaire wijze geregeerd door president Maduro.

Paula's hoop is dat daar bij de presidentsverkiezingen van dit weekend verandering in komt.

Verenigde oppositie

De oppositie heeft zich verenigd voor deze verkiezingen met een gezamenlijke kandidaat en maakt kans op de overwinning. In eerste instantie was de populaire oppositieleider Maria Corina Machado (56) gekozen als kandidaat, maar haar kandidatuur werd in maart geboycot door de regering. Uiteindelijk lukte het de oud-diplomaat Edmundo González om zich te registreren. Hij wordt nu ook gesteund door de andere oppositieleiders, zoals Maria Corina Machado. Samen voeren ze campagne.

Paula zet zich ook in voor de oppositie en gaat met folders de straat op. Buurtbewoners spreekt ze aan om uitleg te geven over het stemproces en om campagne te voeren. "Kijk, hier moet je straks je duim zetten", zegt ze tegen een buurtbewoner.

Hoge opkomst verwacht

De vele honderdduizenden Venezolanen die op de campagnebijeenkomsten van de oppositie afkomen, laten ook zien ook hoe breed de oppositie gedragen wordt. De verwachting is dat veel kiezers vandaag naar de stembus gaan.

De hoop is ook groot bij Paula. Bij de afsluiting van de bijeenkomst voegt ze zich tussen duizenden landgenoten. Ze zwaait met de Venezolaanse vlag en roept luidkeels: vrijheid, vrijheid!

Maar zal Maduro een eventuele nederlaag accepteren? Hoe eerlijk worden de verkiezingen? "Ik denk dat fraude iets is dat sowieso door Maduro's hoofd gaat", zegt ze. "Maar wat hij ook probeert, de uitslag zal hij moeten accepteren. Ik geloof dat we gaan winnen, we zijn met een grote meerderheid." Er klinkt hoop in haar stem.

Verkiezingen onder hoogspanning

In de aanloop naar de verkiezingen is de spanning voelbaar in het land. Maduro dreigde al dat als de oppositie wint dit tot een bloedbad kan leiden. Ook sprak hij van een burgeroorlog. Deze dreigementen werden direct veroordeeld door bevriende leiders in de regio zoals Maduro's bondgenoot, de Braziliaanse president Lula da Silva.

Bij de verkiezingen zijn weinig waarnemers toegelaten door de Venezolaanse autoriteiten. Zo zijn er geen EU-waarnemers, en ook kregen waarnemers uit Brazilië op het laatste moment geen toestemming meer na Lula's kritische opmerkingen. Wel zijn er waarnemers van de VN en waarnemers van het Carter Center.

"Ik heb veel hoop en vertrouwen", zegt Paula. "Als ik dit zo meemaak dan moet ik terugdenken aan 2017 toen mijn dochter overleed omdat er een gebrek was aan medicijnen", zegt ze geëmotioneerd. "Maar ik voel de massale hoop voor Venezuela. Er zal verandering komen."

In april bezocht correspondent Nina Jurna ook al Venezuela en zag daar dat het land behoorlijk aan het veranderen is: