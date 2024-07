Wekdienst 28/7: Presidentsverkiezingen Venezuela • Kans op Nederlands succes op Spelen

Goedemorgen! In Venezuela worden vandaag presidentsverkiezingen gehouden. Ook komen er veel Nederlandse sporters in actie op de tweede dag van de Olympische Spelen, met name bij de watersporten.

Eerst het weer: er is flink wat ruimte voor de zon, met in het binnenland enkele stapelwolken. Bij een zwakke noordwestenwind wordt het 21 tot 25 graden. De komende dagen wordt het zonnig en zomers warm.