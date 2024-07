Zeven doden bij concert in Congo

In de Democratische Republiek Congo zijn zeven doden gevallen bij een concert. Ze zouden in de verdrukking zijn gekomen. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt, van wie enkelen op de intensive care liggen.

Het gebeurde bij een concert van de in Congo populaire gospelzanger Mike Kalambayi. Hij trad op in het Stade des Martyrs-stadion in hoofdstad Kinshasa. Er waren zo'n 30.000 bezoekers.

Met een capaciteit van 80.000 was het stadion bij lange na niet uitverkocht. Op beelden die persbureau AP heeft gezien staan er buiten het stadion grote menigtes mensen. In het stadion rennen bezoekers naar het podium.

Volgens de organisator van het concert ging het mis toen de beveiliging het aan de stok kreeg met een aantal onruststokers.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat er in Congo doden vallen bij soortgelijke evenementen. Vaak heeft dat te maken met de autoriteiten die niet goed weten om te gaan met grote groepen mensen. In zulke gevallen wordt dan regelmatig buitensporig geweld gebruikt als het chaotisch wordt.

Bij een concert in hetzelfde stadion kwamen in 2022 elf mensen om het leven. Ook toen raakten mensen in de verdrukking.