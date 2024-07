Parijs vandaag: veel watersporten, medaillekansen bij zwemmen en mountainbike

Alle olympische dagen beginnen we met het programma van de dag. Wanneer komen de Nederlanders in actie? Wat staat er nog meer te gebeuren? Volg alles ook in ons liveblog en via een livestream. Vandaag dag 2. Klik hier voor het volledige programma.

Op de tweede dag van de Olympische Spelen is er veel Nederlandse actie bij de watersporten. Op het programma staan onder meer wedstrijden in het roeien (series), zwemmen (series en medaillewedstrijden) en zeilen (marathonraces bij de iQfoil en series in de 49er en 49erFX).

Mountainbikers Puck Pieterse en Anne Terpstra staan om 14.10 uur aan de start. Pieterse is een van de grote favorieten voor olympisch goud. Kan ze die favorietenrol waarmaken? Het wordt goed uitkijken om geen lekke band te krijgen, vertelde ze eerder.

Ook bij het zwemmen is er kans op Nederlands succes. Om 21.54 zwemmen Caspar Corbeau en Arno Kamminga de finale van de 100 meter schoolslag.

Zij kunnen met een goed gevoel toewerken naar de finale, want beiden deden het gisteren goed in de series en halve finales. Kamminga zwom in de halve eindstrijd naar de derde tijd, Corbeau verbeterde in de series zijn persoonlijk record en klokte in de halve finales de vijfde tijd. "In de finale kan het hopelijk nog een tikkie harder", zei Kamminga.