Kamminga en Corbeau nemen het in finale 100 school op tegen herboren Peaty

Geen finale voor debutante Giele op 100 vlinder

Tessa Giele is er niet in geslaagd de finale van de 100 meter vlinderslag te bereiken. De 21-jarige zwemster tikte in de halve eindstrijd aan in 57,91. Daarmee was de olympisch debutante 0,02 langzamer dan in de series. De Amerikaanse wereldrecordhoudster Gretchen Walsh ging met 55,38 als snelste maar de finale, die zondag op het programma staat.

Op de 400 meter vrije slag ging het goud bij de mannen naar Lukas Märtens. Lange tijd leek de Duitser een gooi te doen naar het wereldrecord van Paul Biedermann, die tijdens de WK van 2009 in Rome aantikte in 3.40,07. Die tijd kwam tot stand in een tijd waarin nog werd gezwommen in de inmiddels verboden pakken van polyurethaan. Gehuld in slechts een zwembroek kwam Märtens uiteindelijk tot 3.41,78.

Zilver was er voor de Australiër Elijah Winnington (3,42,21), het brons ging naar de Zuid-Koreaan Woomin Kim (3.42,50).

Bij de vrouwen was de Australische Ariarne Titmus de snelste over acht banen borstcrawl. Met haar tijd van 3.57,49 prolongeerde ze haar titel van Tokio 2020 en bleef ze de Canadese Summer McIntosh (3.58,37) en de Amerikaanse Katie Ledecky (4.00,86) voor.

Op de 4 x 100 vrij behaalden de Australische vrouwen de vierde olympische titel op rij. Het kwartet tikte aan in 3.28,92. De Verenigde Staten bleven steken op 3.30,20, China pakte het brons in 3.30,30.

Nederland ontbrak voor het eerst sinds de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad in de finale van het prestigieuze aflossingsnummer. In de series kwam het viertal niet verder dan 3.36,78.

Bij de mannen ging op hetzelfde nummer het goud naar de VS: 3.09,28. Zilver was er voor Australië (3.10,35), het brons ging in 3.10,70 naar Italië.