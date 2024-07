Hockeysters in eerste duel ruim langs Frankrijk dankzij strafcornerspecialist Jansen

Daarna was het hek van de dam en liep Nederland uit naar een ruime voorsprong dankzij strafcornerspecialist Jansen. De SCHC-middenvelder was afgelopen seizoen in de Hoofdklasse al goed voor 19 rake strafcorners en is ook bij Oranje de aangewezen specialist.

Jansen liet in het derde kwart zien waarom. Liefst drie keer mikte ze in deze fase raak uit een strafcorner, waarmee ze Oranje op een 4-1 voorsprong zette. Tussendoor had Frankrijk een goal gemaakt na een slippertje van Lisa Post.

Nadat Frankrijk, tot grote vreugde van de Franse supporters in het stadion, de 4-2 had gemaakt, was het opnieuw Jansen die zich liet gelden. Weer pushte ze overtuigend raak uit een strafcorner, haar vierde treffer van de avond.