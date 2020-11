Koeman oogt ontevreden over spel Barcelona, maar Catalanen winnen wel

Ronald Koeman oogde alsmaar ontevredener langs de zijlijn - ANP

Barcelona's criticasters zullen op basis van de Champions League-wedstrijd tegen Dinamo Kiev niet het zwijgen zijn opgelegd, maar de Catalanen wonnen wel weer, voor de derde keer op rij in Europa: 2-1. Met tieners Ansu Fati en Pedri op de flanken en Frenkie de Jong als centrumverdediger leek Barcelona na het eerste fluitsignaal begonnen aan een galavoorstelling in Camp Nou. De Spaanse grootmacht nam het door corona flink verzwakte Dinamo Kiev, de Oekraïners misten negen man, even in een wurggreep. Lionel Messi opende al in de vijfde minuut de score vanaf de penaltystip nadat hij zelf gevloerd werd en in de minuten daarna raakte Pedri de lat en miste Antoine Griezmann een enorme kans.

Antoine Griezmann werd weer eens vroegtijdig gewisseld en miste een enorme kans - ANP

Maar naarmate de eerste helft vorderde, werd steeds meer duidelijk waarom Barcelona slechts twee keer won in zijn laatste zes wedstrijden, beide in Europa. Dinamo dook steeds vaker gevaarlijk op voor het vijandelijke doel en Ronald Koeman oogde alsmaar ontevredener op de bank van Barça. De trainer deed nauwelijks moeite zijn frustratie over het vertoonde spel te verbergen. Kort na rust dacht Tomasz Kedziora zelfs 1-1 te maken uit een hoekschop, maar de bal bleek daarvoor de achterlijn al te hebben gepasseerd. Kort daarna kreeg Vladyslav Supriaha een uitstekende kans om alsnog de gelijkmaker aan te tekenen, maar in tegenstelling tot de zwak ingrijpende Frenkie de Jong stond doelman Marc-André ter Stegen wel zijn mannetje.

Gerard Piqué knuffelt Ansu Fati, die de assist gaf bij zijn 2-1 - ANP

Een kwartier voor tijd kreeg Dinamo Kiev loon naar werken, met een treffer uit de rebound van Viktor Tsigankov. Maar daarvoor had Gerard Piqué Barcelona's marge al verdubbeld met een rake kopbal op aangeven van Ansu Fati. Uiteindelijk bleek het enorme verschil in individuele kwaliteit, met name die van de uitstekend keepende Ter Stegen, voldoende voor Barcelona om ook zijn derde groepsduel in de Champions League te winnen. Ruime zege Juventus De ploeg van Koeman blijft daardoor koploper in groep G, voor Juventus, dat met 4-1 won bij Ferencváros. Álvaro Morata scoorde tweemaal voor Juve, de andere goals kwamen van Paulo Dybala en Lasha Dvali (in eigen doel). Franck Boli redde in de 90ste minuut de eer namens Ferencváros.

De stand in groep G - NOS

Chelsea en Sevilla winnen In groep E wist zowel Chelsea als Sevilla te winnen. Chelsea, met Hakim Ziyech in de basis, was met 3-0 te sterk voor Stade Rennes. Timo Werner benutte twee strafschoppen, Tammy Abraham maakte de derde Engelse treffer. Sevilla vocht zich met Luuk de Jong en Nemanja Gudelj in de basis en Karim Rekik als invaller naar een 3-2 overwinning op FC Krasnodar. De Russen kwamen via Magomed Suleymanov en Marcus Berg op 0-2, maar treffers van Ivan Rakitic (voor rust) en Youssef En-Nesyri (tweemaal) betekenden een 3-2 eindstand.