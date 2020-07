Volksraadpleging Rusland: steun voor presidentschap Poetin tot 2036

De volksraadpleging kwam op een gevoelig moment. Rusland is zwaar getroffen door de coronacrisis en de populariteit van Poetin is volgens een onafhankelijk peilbureau gedaald naar ongeveer 60 procent.

Uit de tellingen in 20 procent van de kiesdistricten blijkt dat 71 procent van de kiezers voor aanpassing heeft gestemd. Er is hiermee geen enkele twijfel dat de meerderheid van de bevolking achter de wijzigingsvoorstellen staat, zegt Rusland-correspondent David Jan Godfroid.

In Rusland heeft een ruime meerderheid van de kiezers in een volksraadpleging een aanpassing van de grondwet aanvaard. Dat betekent onder meer dat president Poetin nog tot 2036 aan de macht kan blijven.

In 2012 nam Poetin het stokje weer over. De termijnen voor het presidentschap werden tussentijds verlengd van vier naar zes jaar. Hij is nu bezig aan zijn tweede termijn, tot 2024. Dat maakt hem nu al de langstzittende leider sinds dictator Josef Stalin.

Voormalig KGB-spion Vladimir Poetin (67) leidt Rusland sinds 2000. Hij was eerst acht jaar president en liet zich daarna in die functie opvolgen door Dmitri Medvedev, die Poetin vervolgens benoemde tot premier.

Activisten protesteerden vandaag tevergeefs tegen de wetswijziging. De oppositie beschuldigt Poetin van een staatsgreep. De wijziging van de grondwet was zonder constitutionele commissie uitgevoerd en daarom onrechtmatig, volgens hen. "Nee tegen de eeuwige Poetin!", staat er op hun folders.

Volgens correspondent Godfroid betekent de wetswijziging niet per definitie dat Poetin ook tot 2036 president wil blijven. "Het lijkt erop dat hij vooral zijn handen vrij wil houden om ermee te stoppen wanneer hem dat goeddunkt. Essentieel is de vraag of en wanneer er een opvolger gevonden kan worden in wie Poetin en zijn directe omgeving voldoende vertrouwen hebben. De verwachting is niet dat hij voor 2024 een opvolger heeft gevonden."

Andere aanpassingen

De raadpleging ging overigens niet alleen om Poetin, maar om een veel groter pakket aan aanpassingen van de grondwet. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd dat het huwelijk een verbintenis is van man en vrouw. Dat komt feitelijk neer op een verbod op het homohuwelijk.

Daarnaast wordt het internationaal recht ondergeschikt aan het Russisch recht.