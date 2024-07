Oranje-voetbalsters verliezen finale van EK onder 19 van Spanje

Nederland had ongeslagen de finale bereikt. In de poulefase werd gelijkgespeeld tegen Duitsland (1-1) en gewonnen van Ierland (2-0) en Spanje (1-0). Na een 2-0 overwinning in de halve finale tegen Frankrijk was Spanje in de eindstrijd opnieuw de tegenstander.

Vroege voorsprong Spanje

Spanje kwam na zes minuten al op voorsprong. Marisa kon wegdraaien bij Kardinaal en de speelster van Real Madrid schoot langs keepster Van der Vliet binnen.

In de eerste helft hadden de Spaanse voetbalsters het meeste balbezit en waren ze dreigender dan Oranje. Nederland kreeg kleine kansjes via Danique Tolhoek en Jade van Hensbergen, maar dicht bij een doelpunt kwam de ploeg van bondscoach Sherida van Bruggen niet.

Goede tweede helft

In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Oranje zette de tegenstander onder druk en kreeg kansen. Na een klein uur spelen was het raak. Uitblinkster Lotte Keukelaar zette een Spaanse verdedigster opzij, tikte de bal richting spits Tolhoek, die het afmaakte.

Ook daarna kreeg Nederland kansen. De grootste was voor Van Hensbergen, toen de bal over de Spaanse verdediging heen viel, maar de middenvelder van Ajax kwam niet tot een schot.