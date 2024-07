PSV wint van Valencia maar ziet duo geblesseerd uitvallen, Lang maakt ruzie

In een goedgevuld Philips Stadion heeft PSV zaterdagavond een oefenzege geboekt op Valencia CF. Bij de rust stond de einduitslag al op het bord: 2-1.

Beide PSV-doelpunten werden gemaakt door Ismael Saibari. De Marokkaanse middenvelder maakte zijn eerste goal na een uitstekende steekpass van Malik Tillman, zijn tweede treffer kwam tot stand na een knappe dribbel in het strafschopgebied van Valencia.

Valencia eindigde afgelopen seizoen als negende in de Spaanse competitie.

Blessurezorgen

Ondanks het goede resultaat zal PSV-trainer Peter Bosz niet met een goed gevoel terugkijken op de oefenwedstrijd. Hij zag twee van zijn spelers geblesseerd uitvallen en moest optreden toen Noa Lang zich liet provoceren.

Na zes minuten ging Mauro Júnior naar de grond met een schijnbare hamstringblessure, even later moest Olivier Boscagli zich laten wisselen met klachten aan zijn schouder. Over de ernst van de blessures is nog niets bekend.

Verder liet Lang zich op negatieve wijze gelden. Nadat hij een tik had gekregen van Hugo Duro reageerde de buitenspeler fel en kwam hij kop aan kop te staan met de spits van Valencia. Na een kort moment van opwinding kreeg Lang de gele kaart voor zijn reactie.

De ontmoeting met Valencia was de laatste oefenwedstrijd van PSV in deze voorbereiding: op zondag 4 augustus spelen de Eindhovenaren tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal.