Zeker twaalf Israëliërs omgekomen bij raketaanval op Golanhoogten

Het Israëlische leger zegt dat het vanavond meer dan veertig raketten vanuit Libanon heeft onderschept. Er wordt nog onderzocht waarom de neergekomen raket niet is neergeschoten.

Een hoge functionaris van Hezbollah zegt tegen persbureau Reuters dat de groep niet verantwoordelijk is voor de aanval. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zit de terreurgroep uit Libanon wel achter de actie. Netanyahu was op het moment van de aanval in de Verenigde Staten en laat weten direct terug te keren naar Israël.

Ook volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Katz bestaat er geen twijfel dat de raket van Hezbollah afkomstig is. "Ze hebben hiermee alle rode lijnen overschreden. We worden geconfronteerd met een totale oorlog", zei hij kort na de aanval. Het leger van Israël zegt dat er een tegenaanval voorbereid wordt op het door Iran gesteunde Hezbollah. Volgens Netanyahu zal Hezbollah "zwaar boeten" voor de aanval.

Golanhoogten

De aanval was in het noorden van de Golanhoogten, dicht bij de grens met Libanon en Syrië. Sinds de aanval van Hamas op Israël, van 7 oktober vorig jaar, bestoken Israël en Hezbollah elkaar geregeld. De laatste tijd lopen de spanningen op.

De Golanhoogvlakte werd in 1967 door Israël veroverd op Syrië en daarna illegaal geannexeerd. De Syriërs die er woonden zijn verdreven of gevlucht. Vandaag de dag wonen in de regio veel druzen, een Arabisch sprekende minderheid.