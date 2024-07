Kanovaarster Wegman houdt zicht op olympische medaille, Otten uitgeschakeld

Er zijn meerdere disciplines in het kanovaren, waaronder de slalom in de kajak of de kano. Het grootste verschil zit in de peddels. Kanoërs hebben een enkelbladig peddel, kajakkers een dubbelbladig peddel.

Bij de slalom moesten Wegman en Otten een wildwaterbaan van 250 meter zo snel mogelijk afleggen en onderweg moeten ze tussen 25 poortjes door. Wie de paaltjes raakt, krijgt twee strafseconden. Wie een poortje mist, krijgt er vijftig.

Wegman in top tien bij eerste run

Bij de 25 kajaksters plaatsten 22 atleten zich voor de halve finale. De twintig kanoërs moesten op hun beurt een plek bij de beste zestien bemachtigen.

Wegman sloot haar eerste kwalificatierun als tiende af en was daarmee eigenlijk al zo goed als veilig. Otten stond na de eerste run precies zestiende, waardoor de spanning er bij hem vol op stond.