Ophef over parodie op Laatste Avondmaal tijdens openingsceremonie Spelen

Er is ophef ontstaan over het uitbeelden van Het Laatste Avondmaal tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Onder anderen politici en leden van de katholieke kerk reageren kritisch.

In de vier uur durende show was een parodie te zien op de scène waarin de twaalf apostelen de laatste maaltijd delen met Jezus Christus voor zijn kruisiging. Het gezelschap aan tafel bestaat onder meer uit een groep dragqueens, een trans model en een halfnaakte zanger. Volgens de organisatie was het een parodie op de bekende muurschildering van Leonardo da Vinci, die de belangrijke Bijbelscène schilderde.

Bekijk hier de veelbesproken scène terug: