Natuurbrand Californië breidt zich flink uit: 1200 vierkante kilometer verbrand

Een natuurbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië heeft tot nu toe een gebied van ruim 1200 vierkante kilometer in de as gelegd. Het is daarmee nu al de achtste grootste natuurbrand in de geschiedenis van de staat. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. 134 gebouwen zijn verwoest, duizenden andere gebouwen lopen gevaar.

Lokale autoriteiten melden dat de brand zich snel naar het noorden en oosten beweegt. Het vuur verspreidde zich op vrijdagavond met 21 vierkante kilometer per uur. Volgens de brandweer kwam dat door de steile hellingen en sterke winden.

Brand raast door het noorden van de Amerikaanse staat Californië: