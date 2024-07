Olympische tijdritdroom van Vollering en Van Dijk in duigen: 'Ben best emotioneel, merk ik'

Van Dijk, die zeven weken geleden haar enkel brak en daardoor een verre van perfecte voorbereiding kende, eindigde als elfde. Om het podium te halen, had ze ruim een minuut sneller moeten rijden. "Ik was niet goed genoeg. Je hoopt op zo'n dag dat je dieper kunt gaan dan je ooit bent gegaan. Door de vele bochten en drempels in het parcours kwam ik alleen nooit echt in een goed ritme."

"Dat is natuurlijk balen, maar je blijft op de Spelen toch vechten tot de finish. Ik moet nog even laten bezinken dat het niet gelukt is."

Spekglad parcours

De vele bochten zijn al genoemd, maar de regen maakte het nog lastiger. "Het was natuurlijk heel glad", reageerde Vollering. "Misschien heb ik het daar laten liggen. Ik ging sommige bochten echt vierkant door omdat mijn achterwiel meermaals wegslipte. Dat gaat in je hoofd zitten."

Van Dijk ervoer hetzelfde. "Ik was vandaag wel extra bang om te vallen. Ik zal daardoor wel veel tijd verloren hebben in de bochten, maar ja, dat hebben er volgens mij wel meer", relativeerde de ervaren renster haar prestatie.

Door haar valpartij van begin juni, waarbij Van Dijk haar enkel brak, was ze extra bang was om te vallen. De breuk in haar enkel is nog niet helemaal geheeld. "Als ik nu weer val, kan ik nog niet goed uit mijn pedaal klikken bijvoorbeeld. Het speelt gewoon mee in je onderbewuste."