Belgen domineren tijdrit in Parijs: goud Evenepoel, Van Aert gokt en wint brons

Remco Evenepoel is in de stromende regen in Parijs olympisch kampioen tijdrijden geworden. De Belgische wereldkampioen, die zes dagen geleden als derde eindigde in de Tour de France, was op het spekgladde parcours van start tot finish de snelste.

Met een gemiddelde van 53,698 kilometer per uur over 32,4 kilometer reed hij een foutloze tijdrit. Evenepoel was een kleine 15 seconden sneller dan de nummer twee, de Italiaan Filippo Ganna.

Wout van Aert gokte met een dicht voorwiel - iets dat in het wegwielrennen zelden gebruikt wordt - en werd beloond met het brons. Joshua Tarling strandde op twee tellen van het podium.

Hoole zeventiende

Daan Hoole, de enige Nederlandse deelnemer in de olympische tijdrit, was op voorhand bescheiden in zijn doelstellingen. De nationaal kampioen, vooral geselecteerd met het oog op een dienende rol in de wegwedstrijd, mikte op een plek bij de eerste twaalf.

Hij werd uiteindelijk zeventiende, maar daar kon hij best tevreden mee zijn. "Het ging best wel goed in superlastige omstandigheden. Je moet de limieten opzoeken van hoe hard je door de bochten kan. Eng wil ik het niet noemen, maar je moet heel gefocust zijn. Ik denk dat ik niet veel harder had kunnen rijden."