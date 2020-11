Gigantische ijsberg koerst af op Zuid-Atlantisch eiland

Een ijsberg met de omvang van de provincie Noord-Holland dreigt een ecologische ramp te veroorzaken op een eiland in het zuiden van de Atlantische Oceaan. De ijsschots stevent af op het eiland en zal mogelijk nog deze maand vastlopen op de kust, met alle gevolgen van dien voor onder meer de pinguïns en zeehonden die er leven.

De ijsberg, door wetenschappers A68a genoemd, brak in 2017 af van Antarctica en is voor zover bekend de grootste ter wereld. Hij drijft in noordelijke richting.

Op satellietbeelden is nu te zien dat A68a op ramkoers is met Zuid-Georgia. Dat is een Brits eiland waar behalve enkele tientallen poolonderzoekers alleen dieren wonen. Het is met een oppervlakte van zo'n 4000 vierkante kilometer ongeveer even groot als de ijsberg.

Hongerdood

Als de ijsschots inderdaad strandt op het eiland, verhindert dat pinguïns en zeehonden om te jagen en voedsel te zoeken, waarschuwt een onderzoeker van British Antarctic Survey. "Wanneer ze een grote omweg moeten maken, kunnen ze niet op tijd terug naar hun kinderen, die dan de hongerdood zullen sterven."

Ook het onderwaterleven en andere organismen op en rond Zuid-Georgia zullen ernstig worden verstoord door de komst van A68a, zo is de vrees. Verwacht wordt dat het tien jaar duurt voordat de ijsberg zal zijn gesmolten.