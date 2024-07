Nigeriaanse rechtbank veroordeelt 125 mensen in massaproces Boko Haram

In Nigeria zijn 125 mensen veroordeeld tot een celstraf wegens deelname aan terreurorganisatie Boko Haram. Het gaat om militanten en personen die de jihadistische militie hebben gefinancierd, meldt het ministerie van Justitie in een verklaring. Het is onbekend hoeveel verdachten zijn vrijgelaten.

Het was het eerste massaproces tegen leden van Boko Haram in zes jaar tijd. In Nigeria en buurlanden zijn duizenden mensen de afgelopen vijftien jaar om het leven gekomen bij aanslagen door de groepering. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld.

In een tweedaags proces in de westelijke stad Kainji zijn 22 leden veroordeeld voor het plegen van oorlogsmisdaden. Volgens de verklaring werden 85 mensen schuldig bevonden aan financiering van Boko Haram. De rest is veroordeeld wegens deelname aan terrorisme.

'Rehabilitatie'

In de loop der jaren zijn vele honderden militanten achter slot en grendel beland. Zo'n 400 van hen zijn na het uitzitten van hun straf overgebracht naar een 'rehabilitatiecentrum', zo maakte het ministerie bekend. Volgens de lezing van de autoriteiten wordt daar geprobeerd militanten te deradicaliseren en voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving.

Boko Haram kreeg in het Westen naamsbekendheid toen de terreurorganisatie ruim 270 schoolmeisjes ontvoerde. Dat gebeurde in april 2014 in Nigeria. Ruim tien jaar later zijn nog niet alle slachtoffers vrijgelaten of bevrijd. Massaontvoeringen zijn inmiddels een verdienmodel geworden voor gewapende groeperingen in het land.

Oorlogsmisdaden door het leger

In de strijd tegen Boko Haram heeft ook het leger zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden, stelt Amnesty International. Duizenden mensen zouden zijn gemarteld of gedood. Volgens de mensenrechtenorganisatie werd daarbij niet of nauwelijks onderscheid gemaakt tussen burgers en terroristen. De Nigeriaanse autoriteiten verwerpen die beschuldigingen.