Productie oer-Hollandse fietsen verdwijnt langzaam uit Nederland

Ook de coronapandemie blijkt voor de fietsindustrie een hobbelige weg. In eerste instantie leiden de beperkingen in het openbaar vervoer tot een enorme vraag naar elektrische fietsen. Als die vraag inzakt, blijven fietsverkopers met grote voorraden zitten. Verschillende fabrikanten komen in de problemen, waaronder Accell. In 2022 komt het bedrijf in Amerikaanse handen en moet het gedwongen reorganiseren.

Industrie weg, cultuur blijft

Het verdwijnen van de fietsfabricage is dus een proces van tientallen jaren. "Frames en andere onderdelen worden in het buitenland gemaakt", zegt Kees Bakker van de Fietsersbond. "Tot nu toe was het assembleren, het spuiten en het spaken rijgen, nog wel een typisch Nederlands werkje, maar dat verdwijnt nu ook."

Toch blijft Nederland een fietsland, denkt Bakker "We zijn heel goed in het ontwikkelen van nieuwe concepten. Voor elke levensfase hebben we een fiets. Van loopfietsje tot bakfiets, en van leenfietsen tot driewielers voor ouderen. Die slimme ideeën worden vervolgens geëxporteerd."

Daarmee zal de fietscultuur ook niet verdwijnen, denkt Bakker. "De infrastructuur voor fietsen blijft zich maar verbeteren. Kijk naar de Formule 1: dan worden er door toeschouwers massaal ov-fietsen ingezet. We hebben inmiddels zelfs fietssnelwegen, ontwikkeld door ingenieurs die in het buitenland voor advies worden ingehuurd."