Djokovic en Alcaraz winnen in Parijs, Nederlandse tennissers nog niet in actie

Ook Alcaraz, de Spaanse nummer drie van de wereld, won eenvoudig. Hij versloeg de Libanees Hady Habib (ATP-275) met 6-3, 6-1. Later vandaag komt Alcaraz samen met Rafael Nadal in actie in het dubbelspel.

Swiatek en Paolini door

Bij de vrouwen had de nummer een van de wereld, de Poolse Iga Swiatek, meer moeite. De topfavoriete won met 6-2, 7-5 van Irina-Camelia Begu (WTA-136) uit Roemenië. In de tweede set maakte Swiatek, die in juni voor de derde keer op rij Roland Garros won, een 5-3 achterstand goed.