Nieuwe eigenaar kantoorpand Best treft drugslab aan op vijfde verdieping

Ook zag ze tientallen blauwe en rode jerrycans. Verder lagen er slangen en stonden er grote ketels. Het bleek een professioneel opgezette productielocatie te zijn voor synthetische drugs. De eigenaar vermoedt dat de productie net was opgestart. "Twee weken geleden, bij de bezichtiging, was dit er allemaal niet", zegt de vrouw, die anoniem wil blijven.

'Slonzige man'

In het lab stond volgens haar een "slonzige man". De eigenaar stelde zich aan hem voor, maakte een foto en spoedde zich naar beneden. "Daarna heb ik de deur beneden op slot gedraaid om die man binnen op te sluiten", zegt ze. Maar de verdachte wist via een raam het pand uit te klimmen en ging ervandoor, achtervolgd door de eigenaar en een installateur die de verdachte uiteindelijk samen met de gealarmeerde politie uit de bosjes bij het pand haalden. De 46-jarige man, afkomstig uit Amsterdam, is opgepakt.

De politie is vanochtend begonnen om de ketels en de andere materialen uit het lab te takelen. Verwacht wordt dat dit de hele dag duurt. Onderzoek van de politie moet uitwijzen hoe de grote spullen naar binnen zijn gebracht.

Groeiend probleem

Eerder deze week zei de politie dat het aantal levensgevaarlijke situaties rond drugslabs toeneemt. Dat de drugslabs niet langer meer alleen in afgelegen schuren zitten, leidt tot "groot gevaar" voor mensen die in de buurt van zo'n lab wonen, aldus de politie. "Waar vroeger vaak locaties als garageboxen op industrieterreinen in Noord-Brabant werden gebruikt, zien we nu dat het zich over het hele land verspreidt", zei politiechef Willem Woelders.

Gisteren nog zijn in Amsterdam-Noord na een brand in een appartement in een hoge woontoren spullen aangetroffen die "wijzen op het produceren van drugs". De politie onderzoekt of ook daar een drugslab zat, meldt AT5.

De brand ontstond rond 16.00 in een van de bovenste verdiepingen van een woontoren aan de Bercylaan. Niemand raakte gewond, maar de brandweer moest groot materieel inzetten omdat de brand op grote hoogte woedde. De brand was snel geblust.

Direct na de brand liet de politie weten dat er "verdachte omstandigheden" waren. Vandaag heeft een gespecialiseerd bedrijf spullen gevonden waarmee drugs gemaakt kunnen worden. Ook is duidelijk dat er in de woning "grote hoeveelheden drugs" zijn gevonden. Om welke drugs het gaat en hoeveel er precies is gevonden, zegt de politie niet.

Begin deze maand werd in een andere woning in Amsterdam-Noord een drugslab gevonden waar methamfetamine werd gemaakt, ook bekend als crystal meth of meth. Die woning is door de burgemeester gesloten.