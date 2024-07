Brown wint spekgladde olympische tijdrit, geen medaille Vollering en Van Dijk

Snel, maar spekglad parcours

In tegenstelling tot de golvende wegen rond de berg Fuji drie jaar geleden was het vrijwel vlakke tijdritparcours in Parijs gemaakt voor wattagekanonnen onder de tijdrijders.

De verkenning eerder deze week leerde echter dat het slechte en hobbelige wegdek een verraderlijke factor vormde in het rondje van 32,4 kilometer van de Dome des Invalides, via de Place de la Bastille naar de wielerbaan in het Bois de Vincennes, waar Jan Janssen in 1968 in de slottijdrit de Tour de France won.