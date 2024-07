Droomstart waterpolosters in Parijs: winst op vice-wereldkampioen Hongarije

Rogge was met drie treffers topschutter aan Nederlandse zijde. Simone van de Kraats maakte er twee en Sabrina van der Sloot, Kitty-Lynn Joustra, Maartje Keuning, Vivian Sevenich namen ieder één treffer voor hun rekening.

Topscorer Rogge die voor het eerst aan de Spelen meedeed - ook nog samen met haar zus Lieke - glunderde na afloop. "Ik denk niet dat er een beter debuut kan bestaan."

Ook Moolhuijzen, die de wedstrijd samen met Rogge besliste, zag er gelukkig uit. "Dit is super lekker, we hebben veel vertrouwen in elkaar en dat we het goed gaan doen."

Brengt winst op topland Hongarije de medaillekansen dichterbij? "Dit zorgt wel voor een makkelijkere weg voor ons."

China volgende tegenstander

Maandag wacht de volgende wedstrijd voor de Nederlandse waterpolosters. Dan is China de tegenstander. Bondscoach Doudedis nuchter: "We gaan China niet onderschatten. Is de belangrijkste wedstrijd tot de volgende."