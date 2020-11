Nadal schaart zich met duizendste zege in profcircuit in illuster rijtje

Op 15-jarige leeftijd won Nadal zijn eerste partij, in mei 2002, op het toernooi van Mallorca. Een jaar later verbaasde hij de wereld door Roland Garros-winnaar Albert Costa al in de tweede ronde uit het toernooi van Monte Carlo te slaan.

Rafael Nadal heeft weer een mijlpaal bereikt. De Spaanse tennisser heeft als vierde speler ooit duizend overwinningen geboekt op de ATP-tour. Nadal versloeg op het masterstoernooi in Parijs Feliciano López in drie sets: 4-6, 7-6 (5), 6-4.

Nadal, de huidige nummer twee van de wereldranglijst, speelde in Parijs zijn eerste duel sinds hij vorige maand in die stad voor de dertiende keer Roland Garros won.

Dat was een record: niet alleen boekte hij daarmee zijn honderdste zege op Roland Garros, hij kwam ook nog eens op twintig grandslamtitels, evenveel als Roger Federer. De twee voeren nu gezamenlijk de ranglijst van meest gewonnen grandslamtoernooien aan.

Duel Parijs

Nadals tegenstander López won vier van de dertien eerdere duels met Nadal, onder meer zeventien jaar geleden de eerste ontmoeting met zijn landgenoot en in 2014 en 2015 de laatste twee ontmoetingen.

Nadal had het twee sets lastig, maar nam daarna het heft in handen. Hij had aan een break op love aan het begin van de derde set uiteindelijk genoeg voor de zege en de nieuwe mijlpaal in zijn carrière.