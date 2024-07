Zoon Taghi met privévliegtuig naar Nederland gebracht

Het Openbaar Ministerie heeft de oudste zoon van drugscrimineel Ridouan Taghi met een privévliegtuig vanuit Dubai opgehaald. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in De Telegraaf.

Volgens de krant heeft het inhuren van de luxe privéjet ruim 120.000 euro gekost, maar wilden het OM en de politie tijdens de vliegreis geen enkel veiligheidsrisico lopen. Daarom droegen Faissal T. (23) en een 46-jarige andere arrestant een masker en hadden ze de hele zes uur durende vlucht handboeien om.

Ook de 46-jarige stond op internationale opsporingslijsten. Volgens de krant is het Romeo van K., een van drugsdelicten verdachte Nederlander die in november vorig jaar in Abu Dhabi is opgepakt. Van K. zou in eerste instantie met een KLM-lijnvlucht naar Nederland worden gebracht, maar uit kostenbesparingsoverwegingen met de privéjet voor T. zijn meegevlogen.

Rechtshulpverdrag

Faissal T. wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met de internationale handel in verdovende middelen, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven.

Hij werd op verzoek van Nederland in augustus vorig jaar in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt, kort nadat een rechtshulpverdrag met dat land van kracht was geworden.

"Wij hebben begrepen dat hij de rechtsgang daar volledig heeft benut", zegt persofficier Ferry van Veghel. "Hij heeft zich verzet tegen zijn uitlevering bij de rechtbank, bij het hof en uiteindelijk bij de hoogste instantie. Daarom heeft die hele procedure een jaar geduurd."

Servers gekraakt

Volgens het OM heeft de zoon van Taghi na diens arrestatie in 2019 zijn drugssmokkelorganisatie op zijn minst tijdelijk overgenomen. "Tijdens het onderzoek zijn er aanwijzingen verkregen dat hij de rol van zijn vader heeft waargenomen op enig moment", zegt Van Veghel.

Die aanwijzingen kwamen naar voren uit versleutelde berichten die via cryptotelefoons werden uitgewisseld. "Enige tijd geleden zijn er meerdere servers gekraakt. En die hebben een enorme schat aan informatie opgeleverd. Allerlei berichten van verdachten, van criminelen onderling, waarin ze zich onbespied waanden en waarin ze dus openlijk over zaken spraken."

Voorgeleid

De zoon van Taghi wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die zal vrijwel zeker beslissen dat hij langer wordt vastgehouden. Naar alle waarschijnlijkheid volgt over drie maanden de eerste openbare zitting in zijn zaak.