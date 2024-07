Naar Spanje of bij Feyenoord blijven? Het is aan de clubs, zegt Háncko

In korte tijd heeft Háncko zich ontwikkeld tot absolute sterkhouder bij Feyenoord. "Een van de drie voorbeeldigste profs waarmee ik heb gewerkt", loofde de inmiddels vertrokken Feyenoord-trainer Arne Slot zijn centrale verdediger al in april. "Hij laat geen seconde onbenut om beter te worden."

Het was een speciaal seizoen, zegt de Slowaak zelf. Hij miste bijna geen minuut bij Feyenoord en was daarna met Slowakije dicht bij een stunt op het EK. Engeland, dat uiteindelijk de finale haalde, maakte in de achtste finale pas diep in blessuretijd de gelijkmaker tegen het Slowakije van Háncko.

Het scheelde echt niets

"We waren dicht bij geschiedenis", zegt de 26-jarige verdediger. "Het scheelde echt niets, de teleurstelling was enorm. Toen ik thuiskwam zei ik tegen iedereen: praat niet met me over de wedstrijd. Daarna heb ik genoten van mijn vrije dagen met mijn vrouw en zoon. Ik had mijn zoon lang niet gezien, dat was moeilijk voor me."

Klein detail: het was veel mensen niet ontgaan dat Háncko op het EK in een Feyenoord-onderbroek speelde. "Ik voel me er goed in en train er altijd in, dus nam ik ze ook mee naar het toernooi", reageert hij. "Ik ben eraan gewend, dus voor mij was het logisch daarin te spelen. Het is routine."