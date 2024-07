Hockeyers openen Spelen met winst op Zuid-Afrika, koninklijke familie juicht mee

In de tweede minuut van de wedstrijd kwam Nederland al op voorsprong. Jip Janssen benutte een vroege strafbal door hard binnen te schieten. Zuid-Afrika kwam echter vlug op 1-1 door een mooie goal van Dayaan Cassiem.

Dominant Nederland breidt voorsprong uit

Nederland herstelde zich goed en kwam regelmatig in de buurt van het Zuid-Afrikaanse doel. Floris Wortelboer dwong de verdedigers in de fout met een mooie actie en kreeg een strafcorner mee. In de rebound werkte Jonas de Geus die binnen.

Oranje had het goede momentum te pakken, terwijl Zuid-Afrika vaker in de fout ging en twee keer een speler moest missen na een groene en een gele kaart. Via Tjep Hoedemakers en opnieuw Janssen sloot Nederland de eerste helft af met een 4-1 voorsprong.