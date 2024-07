Hockeyers hebben taaie kluif aan Zuid-Afrika, maar openen Spelen wel met winst

De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste groepswedstrijd bij de Olympische Spelen in Parijs gewonnen. Zuid-Afrika werd met 5-3 verslagen.

Nederland geldt als een van de medaillekandidaten. Zuid-Afrika is daarentegen op papier juist de slechtste ploeg in het toernooi. Een overwinning was dus noodzakelijk om de medaille-ambities kracht bij te zetten.

In de tweede minuut van de wedstrijd kwam Nederland al op voorsprong. Jip Janssen benutte een vroege strafbal door hard binnen te schieten. Zuid-Afrika kwam echter vlug op 1-1 door een mooie goal van Dayaan Cassiem.

Dominant Nederland breidt voorsprong uit

Nederland herstelde zich goed en kwam regelmatig in de buurt van het Zuid-Afrikaanse doel. Floris Wortelboer dwong de verdedigers in de fout met een mooie actie en kreeg een strafcorner mee. In de rebound werkte Jonas de Geus die binnen.