Handballers boeken in slotseconden zwaarbevochten zege op Turkije

De Nederlandse handballers zijn de kwalificatie voor het EK 2022 gestart met een uiterst moeizame overwinning. In een leeg Topsportcentrum Almere won Oranje woensdag met 27-26 van Turkije door een goal in de laatste vijftien seconden van de wedstrijd.

Aanvankelijk was Nederland huiverig om in actie te komen. "Het voelt niet goed om in deze omstandigheden te spelen", zei bondscoach Erlingur Richardsson een dag voor het duel.

De IJslander kende met zijn ploeg ook een lastige voorbereiding. Oranje kwam maandag bijeen op Papendal, maar moest vervolgens lang wachten op de uitslagen van de verplichte coronatesten. Pas op dinsdagmiddag kon er worden getraind.

Turkse wervelstorm

Turkije werd ingeschat als de zwakste tegenstander uit de poule waarin ook Slovenië en Polen zitten, maar Oranje werd in de beginfase overrompeld. Pas na zeven minuten spelen en bij een 5-0 achterstand maakte rechteropbouwspeler Kay Smits, een van de belangrijke krachten van Oranje, de eerste Nederlandse goal.

De ploeg van Richardsson kreeg echter geen grip op de Turken en had de dekking ook niet op orde. Met een 10-14 achterstand werd de kleedkamer opgezocht.